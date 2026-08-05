$!Museo inmersivo que resalta la producción local

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Diseñado para ser un espacio totalmente inclusivo y accesible para personas en silla de ruedas, el BEC ofrece paquetes adaptados para diversas edades, desde recorridos autoguiados hasta experiencias VIP con guía privado y catas dirigidas.Ubicación: Edificio Brand Experience Center (Planta Baja), Avenida Pablo Arosemena y Avenida Eloy Alfaro, Casco Antiguo.Horarios: Lunes a jueves de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | Viernes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.Tarifas: Entrada general desde $10 a $15 (según modalidad de paquete); adultos mayores a mitad de precio; niños de 3 a 15 años $6 a $10; menores de 0 a 2 años entran gratis. El tour VIP con guía e intensivo de degustación se sitúa en $30.Reservas y boletos: Disponibles directamente en taquilla o a través de la plataforma digital en [www.panamabec.com/tickets]