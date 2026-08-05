$!Museo inmersivo que resalta la producción local

El Casco Antiguo alberga un espacio donde la historia nacional y el orgullo por la producción panameña no solo se contemplan, se huelen, escuchan, tocan y saborean.

El BEC (Brand Experience Center) ofrece un museo inmersivo concebido para despertar los cinco sentidos a través de tres productos insignias en el país: la mística del café de especialidad, la profundidad del cacao artesanal y la tradición centenaria de la cerveza local, explica Juan Carrington, gerente del establecimiento.

Situado frente a la Plaza Quinto Centenario, el centro despliega un viaje sensorial de 45 a 60 minutos, alimentado por el legado de tres marcas: Lamastus Family Estates (productores del cotizado café de Finca Elida), la chocolatería Bocao y la centenaria Cerveza Balboa.

”Ya sabemos que el café panameño es el número uno a nivel mundial; entendemos que el cacao es el oro negro que queremos explotar en nuestro país y conocemos la trayectoria de Cerveza Balboa como la número uno en Panamá. Queremos que el visitante, tanto local como extranjero, conozca el origen y la historia de cómo se elaboran estos productos”, concluye Carrington.

Con una estructura llamativa, la experiencia busca que el público comprenda por qué el café panameño corona las subastas globales, por qué el cacao es considerado el “oro negro” del trópico y cómo más de un siglo de tradición cervecera ha moldeado la cultura popular.