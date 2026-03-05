Murió a los 83 años el novelista portugués António Lobo Antunes

El novelista portugués António Lobo Antunes, uno de los escritores lusófonos más leídos y traducidos del mundo y en varias ocasiones favorito al Nobel de Literatura, falleció a los 83 años, anunció este jueves su editorial, el Grupo Leya.

“Su muerte está confirmada. Divulgaremos una nota de condolencias”, dijo a AFP una portavoz de Leya, la editorial que publicó su última novela en 2022.

Lobo Antunes, cronista de la sociedad portuguesa contemporánea, es el autor de una obra exigente, que mezcla novela, poesía y autobiografía en un estilo barroco y metafórico.

Casado dos veces y padre de tres hijas, había superado tres cánceres mientras seguía escribiendo, de media, alrededor de una novela al año, pero dejó de publicar en los últimos tiempos.

Según un periodista al que había concedido una serie de entrevistas, el autor habría padecido una forma de demencia, una información que nunca fue confirmada por su entorno.

Nacido en 1942 en el seno de una familia de la alta burguesía lisboeta, Lobo Antunes descubre a comienzos de los años 1970 los horrores de la guerra colonial en Angola, adonde fue enviado como médico militar.

A su vuelta, trabaja como psiquiatra en un hospital de Lisboa y conoce el éxito desde su segunda novela, “En el culo del mundo” (1979), monólogo de un hombre que regresó de la guerra.

A partir de 1985, se consagra exclusivamente a la escritura.

El universo de sus personajes revela con ironía los conflictos interiores de una sociedad portuguesa marcada por medio siglo de dictadura y la decepción que siguió tras la llegada de la democracia en 1974, especialmente en “Manual de inquisidores” (1996).

Autor de una treintena de novelas y de varias recopilaciones de artículos de prensa, recibió en 2007 el Premio Camões, la distinción literaria más importante de la lengua portuguesa.