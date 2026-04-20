Mulino recibe al escritor de “El Código Da Vinci” durante su visita a Panamá

El despacho presidencial se llenó de misterio y anécdotas con la visita del célebre escritor estadounidense Dan Brown. El autor de éxitos mundiales como El Código Da Vinci fue recibido por el mandatario José Raúl Mulino, con quien compartió una amena charla que incluyó relatos históricos y curiosidades sobre Panamá, contando además con la presencia de la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.

Más allá de sus famosos thrillers, Brown llegó al país para presentar una faceta diferente: su obra musical infantil “Wild Symphony” (Sinfonía de los Animales). Las funciones, realizadas el 18 y 19 de abril en el Teatro Balboa, ofrecieron una experiencia única donde el propio novelista narró las historias en vivo, acompañado por los acordes de la Orquesta Filarmónica de Panamá.

La conexión entre el mandatario y el escritor fue inmediata, destacando el buen humor del presidente panameño. “Es un hombre absolutamente maravilloso. Muy gracioso, muy amable y me ha contado una historia de Gabriel García Márquez que fue muy graciosa. Me ha encantado, ha sido un gran honor conocerle”, confesó Brown visiblemente entusiasmado tras el encuentro en el Palacio de las Garzas.

El autor no ocultó su fascinación por el istmo y prometió que este viaje es solo el inicio de una relación más cercana con nuestra tierra. “Es la primera vez que he estado aquí, pero no será la última. Me he enamorado de este país y de la gente. Voy a volver y ver más cosas”, aseguró el novelista, dejando la puerta abierta a futuras visitas inspiradas por la calidez local.