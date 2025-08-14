Mujeres marcan la FIL

<span class="mln_uppercase_mln">Lineth Rodríguez</span> | Filas de colegios, niños disfrutando de la lectura y adolescentes buscando las últimas sagas: el tercer día de la Feria Internacional del Libro de Panamá estuvo cargado de actividades.Con literatura de todas partes del mundo y Marruecos como país invitado, este año las escritoras locales marcan la pauta. Se han tomado los espacios con interesantes obras, como las de la autora Alondra Badano: 'La suerte del olvido', 'Miss Uruguay', 'Poemaria E', 'Ensayos dos', 'Mal de mares', entre otras o las de la escritora Doris Sánchez de Polanco, quien promueve 'Piedra Virgen', 'La marca del ouroboros' y 'Mujeres poetas de Panamá, 1980-2025'. La última es una recopilación de los poemas y sentires de mujeres de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.Asimismo, MiCultura tiene un stand para autores locales, donde este año se encuentra la librería La Casa del Escritor. Allí se pueden encontrar obras a precios muy accesibles.