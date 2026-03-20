Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

Chuck Norris, figura de acción del cine estadounidense y leyenda de las artes marciales, falleció a los 86 años, informó este viernes su familia en un comunicado.

“Es con el corazón embargado que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris la mañana de ayer”, dijo el texto publicado en las redes sociales del protagonista de “Walker, Texas Ranger”.

La familia dijo que quería mantener las circunstancias de su fallecimiento en privado, pero que el actor estuvo acompañado por ellos “y en paz”.

“Para el mundo, él era un artista marcial, un actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, él era un esposo devoto, un querido padre y abuelo, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia”, señala el texto que acompaña una foto de perfil en blanco y negro del actor cuyo papel revelación fue “El dragón”, la cinta de 1972 protagonizada por Bruce Lee.

El portal de noticias TMZ reportó el jueves que Norris habría sufrido una emergencia médica, pero no ofreció detalles.

Consultada por AFP al respecto, la oficina que representa al actor declinó hacer comentarios.

Norris, una leyenda de las artes marciales famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década de 1980, cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicaciones en las redes sociales.

“Yo no envejezco. Yo subo de nivel”, señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre.

“Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven”, agregó.

Cinta negra en varias disciplinas, el actor llegó a crear su propia vertiente de artes marciales, llamada Chun Kuk Do.