A la espera de China por acuerdo marítimo

a.qUINTERO | El canciller Javier Martínez-Acha informó que Panamá está a la espera de que China complete sus procesos internos para oficializar la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo entre ambos países.

“Estamos esperando que la República Popular China cumpla con sus procesos internos”, dijo Martínez-Acha, durante el XVIII Foro Nacional para la Competitividad.

Las declaraciones se dieron luego de la visita de una delegación panameña a Pekín, en julio de este año, donde se sostuvieron reuniones con autoridades chinas y se avanzó en los consensos necesarios para continuar con la renovación del acuerdo.

Proceso que se da luego de un periodo de tensiones por inspecciones y retenciones a buques con bandera panameña en puertos chinos, situación que generó preocupación en el sector marítimo.

En cuanto a la relación bilateral con China, el canciller destacó que se mantiene como un vínculo comercial importante y manifestó su expectativa de que continúe bajo esos términos.

“Están bien, son respetuosa, Además, son una relación comercial importante y esperemos que así sea siempre”.