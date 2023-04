Morgan: el novelista de la historia panameña

El abogado retirado Juan David Morgan nos abre el libro de su vida en las artes literarias y revela cómo ha sido su camino desde esas primeras páginas en blanco, a finales de los ochenta, hasta convertirse en uno de los autores panameños de referencia, tras rescatar la historia y sucesos importantes de nuestro país.

“Yo empecé a escribir poemas, después algunos artículos para los periódicos, luego un par de ensayos”, asegura, sin pensar en ser escritor y a raíz de la muerte de su padre, en 1988, se propuso redactar un relato sobre la vida de sus padres, con el fin de que no se perdiera y así sus hijos y nietos pudieran conocer de ellos.

Por cosas de la vida, el relato familiar termina convirtiéndose en una novela, que leyeron sus amigos escritores, los cuales lo impulsaron a publicar y aunque se resistió, salió bajo el seudónimo Jorge Tomas; mismo nombre que llevan sus cuatro primeras novelas.

Destreza y práctica

Cuento, ensayo, poemas, novela, teatro, Morgan nació con un don claro, pero cree que también se necesita cultivar lo aprendido. “Es una disciplina y un trabajo y sobre todo leer, seguir leyendo, porque uno aprende a escribir leyendo; yo respeto mucho a quien da clase o seminarios a escritores y eso tiene que ir al lado de mucha lectura”, comenta el autor.

Todavía lee muchísimo y cuando lo hace se fija en cómo los escritores, sobre todo si son muy famosos, manejan los diálogos, cómo presentan a sus personajes y cómo van desenvolviendo la trama. Ya no solo por el placer de leer, sino de aprender.

La historia de Panamá

Tras preparar la obra de teatro “El veredicto”, en 2003, con Renato Ozores y Ernesto “Neco” Endara, sus grandes amigos, quiso ahondar en el personaje de Bunau-Varilla y cuál fue su papel real en nuestra historia.

“La investigación me sirvió para darme cuenta de que, a pesar que había sido buen estudiante, conocía poco de la historia de mi país, así que me dediqué a estudiarla”, expresa y luego de la presentación de la obra, el resto ha sido un caminar interesante por sucesos muy importantes, con títulos como: “El caballo de oro”, “Con Ardientes Fulgores de Gloria”, “La cabeza de Balboa”, entre otros.

Son muchas anécdotas en este recorrido literario, una que lo ha marcado es la de Diego De Obaldía, quien le pidió permiso para llevar a las tablas “1903”, inspirada en su libro “Con Ardientes Fulgores de Gloria”. Para el autor, esto fue muy significativo “eso no solo disparó las ventas, sino que me hizo popular en el grupo ese de la juventud de Diego, de muchachos que son amantes de la historia”.

Este 22 de abril estará en la FILBo de Colombia, y como ya no tiene que estar en la oficina, no dejará huérfanos sus libros. De su nueva obra, manifiesta: “ya estoy en eso, tengo un tema de novela histórica, porque a veces no es fácil encontrarlo. Debe ser un tema panameño con proyección internacional”.