Miss Panamá se luce en la preliminar

La noche preliminar del Miss Universo 2025, celebrada en el Impact Arena de Bangkok, de Tailandia, se convirtió en un escenario de triunfo para Mirna Caballini, la representante panameña en el certamen.

Su desempeño fue impecable tanto en el desfile en traje de baño como en el de gala, evidenciando la rigurosa preparación que ha recibido.

En el segmento de traje de noche, Caballini deslumbró con un vestido de tonos cálidos y una capa diseñada por el tailandés Thuong Gia Ky; mientras, su atuendo de fantasía rindió tributo a las culturas precolombinas de Gran Coclé y Veraguas.