Cultura

Ministerio de Cultura participa en la inauguración del 7mo Festival de la Pollera Congo en Portobelo

Ministerio de Cultura participa en la inauguración del 7mo Festival de la Pollera Congo en Portobelo
Redacción Web
02 de mayo de 2026

El Ministerio de Cultura de Panamá informó que participó en la inauguración y corte de cinta del 7mo Festival de la Pollera Congo, en Portobelo, provincia de Colón.

De acuerdo con la entidad, este encuentro reúne a comunidades, artistas y portadores de tradición en un espacio lleno de música, danza, gastronomía y arte popular, reflejando la fuerza y vitalidad de las expresiones culturales del país.

Asimismo, destacaron que el festival permite celebrar las raíces, honrar la memoria de los pueblos afrodescendientes y fortalecer el orgullo por una identidad que se mantiene viva a través del tambor, la danza y los colores tradicionales.

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