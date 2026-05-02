Ministerio de Cultura participa en la inauguración del 7mo Festival de la Pollera Congo en Portobelo

El Ministerio de Cultura de Panamá informó que participó en la inauguración y corte de cinta del 7mo Festival de la Pollera Congo, en Portobelo, provincia de Colón.

De acuerdo con la entidad, este encuentro reúne a comunidades, artistas y portadores de tradición en un espacio lleno de música, danza, gastronomía y arte popular, reflejando la fuerza y vitalidad de las expresiones culturales del país.

Asimismo, destacaron que el festival permite celebrar las raíces, honrar la memoria de los pueblos afrodescendientes y fortalecer el orgullo por una identidad que se mantiene viva a través del tambor, la danza y los colores tradicionales.