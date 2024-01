Mimí Lazo dejará claro que “El aplauso va por dentro”

La actriz venezolana Mimí Lazo estará en Panamá el 24 y 25 de enero para la presentación de su exitosa puesta teatral, “El aplauso va por dentro”, en el Teatro Pacific.

Se trata de la comedia más famosa de su país y un verdadero fenómeno en Off-Broadway. “Se centra en la mujer que no tiene autoestima, de esa que trabaja dos horas, tiene éxito, mantiene a la mamá y a los hijos e incluso ayuda al ex, pero no tiene suerte en el amor”, comenta.

Lazo ha encarnado a la protagonista de esta obra, Valeria, durante extensas temporadas, a lo largo de los años, en los que ha entendido la naturaleza de este tipo de mujeres, según revela. “Las trabajadoras, como tú y como yo tenemos como un ‘click’ ahí con la valoración que necesitamos, que nos las dé el hombre, entonces la idea con este proyecto, en el que se van a reír muchísimo, es que las asistentes reflexionen sobre sus roles”, sostiene.

Pero no es un ataque sanguinario a los caballeros, asegura, sino un espacio en el que todos pueden soltar carcajadas por igual.

La también estrella de telenovelas cuenta que: “A los hombres le encanta porque yo hablo horrores, pero se ríen como si no fuera con ellos jajaja”.

“El aplauso va por dentro” se traduce en una oda a la energía femenina por parte de Lazo, quien no deja de apostar por el verdadero empoderamiento. “Siempre hay tiempo para retomar la vida, uno tiene el derecho a ser feliz. Si ese hombre o mujer no te hace feliz, pa’ fuera”.

Su prestigiosa carrera la ha traído a Panamá en varias ocasiones para encontrarse con un público al que califica como “maravilloso, culto y teatrero”.

Los boletos de sus próximas funciones ya están disponibles de manera online, a través de TuBoletoya.com.

Cine panameño

Mimí Lazo también aparecerá en la película de producción panameña “Espina”, que debutará este año.

“Estoy orgullosa por haber participado, fueron unos días en Panamá espectaculares”, comenta.