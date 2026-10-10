Milo J, junto a sus fans colombianos, estrena versión en vivo “Cuando El Agua Hirviendo”

El cantante argentino Milo J estrena la versión en vivo de “Cuando El Agua Hirviendo”, una producción registrada durante su presentación en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los escenarios más destacados de la primera etapa de su gira internacional La Vida Era Más Corta Tour Mundial.

La grabación recupera uno de los momentos más emotivos de su paso por Colombia y estará acompañada por un video construido a partir de imágenes captadas por los asistentes al concierto, quienes documentaron desde sus teléfonos la experiencia compartida con el artista.

La interpretación adquirió un significado especial por la incorporación del sample de “Tres golpes”, obra de la legendaria artista colombiana Totó La Momposina. Durante la presentación, el público bogotano reaccionó de inmediato al reconocer la referencia musical, generando una de las ovaciones más destacadas de la noche.

Para esta interpretación, Milo J invitó al escenario a la cantautora mexicana Silvana Estrada, ganadora del Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista en 2022, quien interpretó a capela el fragmento inspirado en la obra de Totó. El encuentro dio lugar a una celebración musical en la que confluyeron distintas expresiones de la tradición latinoamericana.

El concierto se realizó el 19 de abril y formó parte de dos presentaciones consecutivas que reunieron a más de 20.000 espectadores en la capital colombiana. Vestido con la camiseta de la selección Colombia y el número 10 de Carlos “El Pibe” Valderrama, Milo J recorrió las distintas etapas de su carrera acompañado por un público que cantó de principio a fin.

El lanzamiento llega tras la celebración del primer aniversario de La Vida Era Más Corta, proyecto que recientemente sumó siete nominaciones al Latin Grammy, incluida la categoría de Álbum del Año, consolidando al artista como una de las figuras emergentes más relevantes de la música latinoamericana actual.