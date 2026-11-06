$!Millones de aves migratorias inundan el cielo panameño

El cielo panameño se convierte cada año, entre octubre y noviembre, en escenario de una de las migraciones de aves más impresionantes del planeta.

Flavia Cozzarelli, directora ejecutiva de Fundación Alada, explicó que este fenómeno natural y periódico trae millones de aves desde Norteamérica hacia el sur, destacando que “Panamá es el estrecho más delgadito por donde ellas tienen que pasar, pero lo extraordinario es que es el único país por el cual estas aves pasan por una ciudad totalmente cosmopolita como lo es Panamá, llena de edificios, de casas, de bosque, de mar”.

Frente a mitos urbanos que en ocasiones relacionan este masivo tránsito con malos augurios tras el reciente terremoto, Cozzarelli desmintió estas creencias al señalar que “la naturaleza es sabia y Dios puso en estos pequeños seres la capacidad de poder buscar mejores zonas para vivir. Esto es lo más natural que tiene la naturaleza. Esto no es un incendio ni que va a temblar ni que hay brujería ni nada de esto”.

Asimismo, definió al istmo como un punto estratégico para el aviturismo: “Nosotros en la Fundación Alada tendemos a decir que Panamá es el mejor bird hop de las Américas. Tanto como somos el hop de las Américas para los turistas y las conexiones aéreas, pues también somos para las turistas aves”.

Para proteger este privilegio natural, la especialista aconsejó cuidar los espacios verdes urbanos y advirtió sobre los peligros a los que se enfrentan en la capital: “La ciudad de Panamá es una ciudad llena de vidrio, de ventanas, y esa iluminación que contrasta del sol con una ventana puede confundir a estas aves y algunas mueren estrelladas contra ventanales, mueren estrelladas contra anuncios publicitarios de estos enormes que tenemos en las calles”.

En la misma línea, desde la Fundación Audubon recordaron la magnitud histórica de este fenómeno al señalar que “hace 12 años muchos presenciamos un día excepcional: más de 2,105,000 aves rapaces migratorias fueron estimadas desde el sitio de conteo en Cerro Ancón, sobrevolando la ciudad de Panamá. Un evento inesperado, un récord que aún no ha sido superado en otros sitios de conteo de aves rapaces migratorias del mundo. ¡A disfrutarlas y cuidarlas!”.