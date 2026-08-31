Mayra De Gracia convierte obras de romance en una historia local

Mayra De Gracia comenzó a escribir a los 12 años, pero fue a los 21 cuando decidió dar el salto y publicar su primera novela. “Yo quería leer historias protagonizadas por mujeres panameñas o que incluyeran a Panamá de una manera fresca, contemporánea, por eso decidí escribirlas yo, ya que nadie más lo estaba haciendo”, explicó.

De Gracia, quien también es periodista, destacó que su interés por las comedias románticas la llevó a imaginar cómo sería ver a Panamá representado dentro de este género. “Me encantan las comedias románticas y yo quería ver a Panamá representado de una manera así”, enfatizó.

La autora detalló que “mi última novela ‘Una Navidad en Boquete’ sigue a Miranda, una organizadora de eventos y Mateo, un chef en Boquete, quienes deben trabajar juntos para planear la boda navideña de sus mejores amigos en Chiriquí con todas las tradiciones que nos caracterizan como panameños. La historia también recorre escenarios como la Ciudad de Panamá, Boquete y Cerro Punta”.

La escritora también cuenta entre sus publicaciones con The L.A. Boys, una saga de seis libros de la que ha publicado tres, y Just Business, Solo negocios, su primera novela. Sus historias han llegado a lectores de más de 10 países, entre ellos Estados Unidos, México, Brasil, España, Reino Unido y Canadá.

Su trayectoria la llevó además a formar parte de la primera edición de la lista 30 Under 30 de Forbes Centroamérica, que reconoce a jóvenes menores de 30 años destacados en distintos sectores.

De Gracia anunció que ya trabaja en una nueva historia. “Tengo un sports romance futbolístico que va a salir probablemente a finales del otro año y que sigue a la selección nacional de Panamá”, adelantó.