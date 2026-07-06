$!Mascarillas, clave ante el polvo del Sahara

La llegada del polvo del Sahara al país puede provocar un aumento de las alergias y agravar diversas enfermedades respiratorias, por lo que especialistas hacen un llamado a extremar las medidas de prevención, entre los grupos más vulnerables.

La doctora Diva Almillategui Cruz, encargada del Servicio de Inmunoalergología del Hospital del Niño y especialista del Centro Especializado San Fernando, explicó que las alergias más frecuentes durante esta temporada son la rinitis alérgica, la rinoconjuntivitis y en algunos casos, las reacciones en la piel. Entre los síntomas destacan estornudos, congestión nasal, picazón en ojos y nariz, lagrimeo y goteo nasal.

También advirtió que el polvo puede agravar enfermedades como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la sinusitis y la bronquitis, causando tos persistente, opresión en el pecho y dificultad para respirar. A diferencia de un resfriado común, estos síntomas suelen aparecer de forma repentina y sin fiebre.

Por su parte, la alergóloga Rosella Lee explicó que el polvo del Sahara no es un alérgeno, pero sus partículas pueden transportar polen, esporas de hongos y otros contaminantes que irritan las vías respiratorias, favoreciendo la aparición o el empeoramiento de alergias como la rinitis, el asma y la conjuntivitis.

La especialista agregó que este fenómeno también puede causar irritación en los ojos, la garganta y la piel, incluso en personas sin antecedentes alérgicos. Recomendó buscar atención médica inmediata si se presenta dificultad para respirar, silbidos intensos en el pecho, labios azulados o si un paciente asmático no mejora tras utilizar su inhalador de rescate.