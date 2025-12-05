Más de 80 delegaciones inscritas para participar del Desfile de las Mil Polleras 2026

A la fecha, 80 delegaciones se han inscrito para participar del Desfile de las Mil Polleras 2026, a celebrarse el sábado 17 de enero del próximo año, informó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

El evento marca el inicio de la temporada de verano en Panamá, convirtiéndose en el primer gran evento cultural del año.

“En su XV edición, que se realizará como es tradición en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, se prepara un espectáculo que fusiona identidad, historia y belleza, donde la pollera considerada uno de los trajes típicos más hermosos del mundo es la absoluta protagonista”, destacaron en un comunicado de la ATP.

Resaltaron que, “a lo largo de sus 15 años, el Desfile de las Mil Polleras se ha convertido en una importante vitrina turística que permite al público nacional y extranjero adentrarse en las costumbres y tradiciones de la región de Azuero.

De la ATP invitaron a las agrupaciones que aún deseen participar a inscribirse de forma gratuita hasta el sábado 20 de diciembre, a través del sitio web oficial: www.atp.gob.pa.