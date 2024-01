No obstante, dijo Hernández, si la persona no aplica los correctivos, se ordena el decomiso de la mascota.

La Ley 70 establece los rangos de multas para infractores, pero no todos los jueces actúan en estricto derecho; muchas veces dan segundas oportunidades sin sancionar, incluso ordenando la devolución de los animales y en esos casos, como organizaciones, podemos apelar.

En mi experiencia como rescatista, creo que los jueces de paz se han hecho de la vista gorda, no quieren dar las sanciones y eso hace muy dura la situación; se hacen los que no tienen el conocimiento de la Ley 70. No quieren hacer su trabajo.