Maggie Latibeaudiere debuta en la FIL con el devocional íntimo “Deja que Dios te consienta”

“Dios quiere que te sientas consentido, bendecido y que le permitas entrar en tu vida”, afirma la escritora panameña Maggie Latibeaudiere al describir el propósito de su libro “Deja que Dios te consienta”.La obra, un devocional journal de 28 días publicado por la casa editorial PanHouse, será presentada en la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL).

Cuenta que el texto nació durante una profunda crisis de depresión que enfrentó en el ámbito corporativo: “Yo estaba escribiendo lo que necesitaba en ese momento; estaba triste y empecé a leer la Biblia. Todo lo que me llamaba la atención lo escribía”, explicó sobre este proyecto diseñado para conectar con el lector a través de reflexiones y ejercicios de introspección.

Con una sólida trayectoria profesional como traductora pública y magíster en Logística, Latibeaudiere combinó la fe con la atención psicológica para superar su proceso personal. “Fui a un psicólogo, leí la Biblia y escuché a motivadores; la salud mental es igual de importante: si vamos al doctor cuando se rompe un brazo, ¿por qué no cuando hay un problema en la mente?”, destacó la autora, quien además equilibra su labor como coach de inglés con deportes de aventura como el surf, el buceo y el paracaidismo.