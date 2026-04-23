La actriz y cineasta estadounidense Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado del Festival de Cine de Venecia, anunciaron los organizadores el jueves.

Gyllenhaal y los demás miembros del jurado elegirán al ganador del prestigioso León de Oro a la Mejor Película en el certamen, que se celebra en septiembre.

La actriz, de 48 años, debutó como directora con su adaptación de la novela The Lost Daughter, por la que obtuvo el premio al Mejor Guión en el festival en 2021.

Gyllenhaal declaró en un comunicado estar “encantada de aceptar la invitación para presidir el jurado de la edición de este año del Festival de Venecia”.

“Venecia siempre apoyó voces sinceras y singulares, y me honra formar parte de esta valiente y necesaria tradición”, afirmó.

El director del festival, Alberto Barbera, elogió a Gyllenhaal como “una actriz capaz de dar voz a personajes complejos y multifacéticos” y “una cineasta original”.

“Contar con ella al frente de nuestro jurado significa poder confiar en una voz autorizada e independiente”, señaló.

El Festival de Cine de Venecia es el más antiguo de su tipo en el mundo.

Se celebra cada año y forma parte de la Bienal de Venecia, reconocida serie de festivales artísticos.