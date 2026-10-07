Lydia Gordón de Isaacs recibe el Premio Universidad 2026 por su trayectoria en enfermería

La Universidad de Panamá otorgó el Premio Universidad 2026 a la doctora Lydia Mercedes Gordón Wisdom de Isaacs, por su trayectoria en la enfermería, la docencia, la investigación científica y la formación de profesionales.

Gordón de Isaacs, oriunda de Colón y egresada del Instituto Nacional, desarrolló gran parte de su carrera en la Universidad de Panamá, donde ocupó cargos como decana de la Facultad de Enfermería, directora del Instituto de la Mujer y coordinadora del Programa de Doctorado en Enfermería con énfasis en Salud Internacional.

La homenajeada es licenciada en Ciencias de Enfermería, tiene una Maestría en Ciencias de Enfermería y un Doctorado en Filosofía con especialización en Administración de la Educación Superior.

Su trabajo académico incluye investigaciones y publicaciones sobre historia de la enfermería, ética profesional, cuidados paliativos, salud integral y cuidado cultural. Además, cuenta con 16 libros publicados y ha desarrollado investigaciones junto a profesionales de distintas unidades académicas de la Universidad de Panamá.

“No creo en los proyectos solitarios”, afirmó durante el acto.

La candidatura fue presentada por la decana de la Facultad de Enfermería, Yolanda González, y aprobada por el Consejo Académico mediante la Resolución N.° 48-26. González destacó el liderazgo, la vocación docente y el trabajo investigativo de Gordón de Isaacs, así como su aporte a la formación de nuevas generaciones.

El rector de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno Ramos, también resaltó su trayectoria y su contribución al desarrollo de la enfermería y la educación superior panameña.

“Hoy la Universidad de Panamá cumple con su más alto deber: reconocer a quien le ha dado vida, prestigio y sentido”, expresó Moreno Ramos.

Visiblemente emocionada, Gordón de Isaacs agradeció la distinción y recordó los valores de disciplina, ética, educación y compromiso que, según relató, recibió de sus padres.

“Estoy muy conmovida, pero a la vez feliz y orgullosa de recibir este Premio Universidad 2026, que acepto con mucha humildad”, manifestó.

El Premio Universidad es la máxima distinción que concede la Universidad de Panamá. Fue instituido en 1992 para reconocer aportes sobresalientes a las artes, las letras, la ciencia y la cultura del país.

La ceremonia, correspondiente a la trigésima segunda entrega del premio, se realizó en el Paraninfo Universitario. Gordón de Isaacs recibió una medalla de oro, un pergamino de reconocimiento y un cheque por B/.5,000.