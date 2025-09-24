Luis Enrique revive la magia de la salsa junto a Sergio George en vibrante noche en Miami

El cantante y compositor nicaragüense Luis Enrique, reconocido como El Príncipe de la Salsa y uno de los grandes referentes de la música latina, conquistó al público en el Festival de la Salsa ¡Ataca Sergio!, celebrado en el Kaseya Center de Miami.

Su presentación, el pasado fin de semana, fue uno de los momentos más vibrantes de la noc clásicos de su carrera y recordando junto al legendario Sergio George la esencia de una colaboración que marcó historia en el género.he, interpretando

“Cantar en el Festival de la Salsa ¡Ataca Sergio! ha sido un reencuentro con mi historia y con un público maravilloso. Y vivirlo justo ahora, cuando celebro dos nuevas nominaciones al Latin Grammy, me llena de gratitud y de fuerzas para seguir creando y compartiendo música con el corazón”, dijo Luis Enrique.

En un espectáculo que reunió a grandes estrellas como La India, Carlos Vives, Huey Dumbar, Gente de Zona, Anthony Ramos, Servando y Florentino, Lenny Tavárez y Gian Marco entre otros, Luis Enrique hizo cantar y bailar al público con un repertorio cuidadosamente elegido:

Solo — primer tema trabajado junto a Sergio George en 1989, incluido en el álbum Mi Mundo.

Tú No Le Amas, Le Temes — un clásico de su discografía, parte del álbum Amor y Alegría. Sonríe — coescrita junto a Sergio George y Fernando Osorio, donde sorprendió con un solo de timbal.

Yo No Sé Mañana — el éxito que se ha convertido en un himno de la música tropical contemporánea.

Cada interpretación fue recibida con ovaciones, consolidando a Luis Enrique como uno de los grandes protagonistas del festival.

A la par de este éxito en vivo, Luis Enrique celebra con orgullo sus dos nominaciones en la 26ª Entrega Anual del Latin Grammy:

“La Foto” – Mejor Canción Tropical y “Aguacero” – Mejor Canción de Raíces

Con más de tres décadas de trayectoria, Luis Enrique ha sido galardonado con cuatro Latin Grammy, un Grammy Americano, y múltiples premios Billboard y Lo Nuestro. Su emblemático éxito Yo No Sé Mañana marcó un antes y un después en la música tropical, mientras que proyectos como Ciclos, Tiempo al Tiempo (junto a C4 Trío) y Jukebox reflejan su inagotable versatilidad.