Lucho Miranda presentará su show “Abriendo las Manos” en Panamá

El comediante chileno Lucho Miranda llega a Panamá por primera vez con su tour de stand-up comedy “Abriendo las Manos”. El evento se llevará a cabo el 16 de agosto a las 8:00 p.m. en el Ateneo de Ciudad del Saber.

Lucho Miranda es conocido por utilizar el humor para hablar de sus experiencias de vida y su parálisis cerebral. Ha ganado popularidad a través de sus videos en TikTok y su participación en programas de televisión en Chile, como Got Talent Chile y la Teletón. Su reconocimiento aumentó tras su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar en 2024, donde recibió gaviotas de plata y oro.

Además de su carrera en la comedia, Miranda ha sido atleta paralímpico y es podcaster en el programa “No sé si fue tan así”. Con una base de seguidores de más de 2 millones en redes sociales, ha realizado giras en Sudamérica y ahora expande su recorrido a Centroamérica y el Caribe.

Las entradas para el show están disponibles a través de PANATICKETS.