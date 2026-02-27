Cultura

Luces y arte inflable en el ‘Glow Experience’

El evento ha recorrido varios países de Latinoamérica, con un circuito inmersivo para visitantes de todas las edades

Redacción
27 de febrero de 2026

Panamá amplía su oferta de entretenimiento con la llegada de Glow Art Experience, una propuesta internacional que fusiona arte inflable, luces y tecnología de última generación. La experiencia está abierta al público en el piso 4 de Megápolis Outlet.

Esta se desarrolla a través de mapping, realidad virtual y efectos de iluminación, donde cada espacio transforma la exhibición atística tradicional en un recorrido dinámico y sensorial, ideal para toda la familia.

Cuenta con más de 1,500 metros cuadrados de espejos, 300,000 pelotas, 15,000 luces LED y estructuras inflables monumentales. ‘Glow Art Experience’ apuesta por el asombro visual y la participación activa del público.

La producción ha recibido a más de un millón de visitantes en la región, consolidándose como un fenómeno del entretenimiento familiar. La propuesta también conecta con la tendencia del “kidulting”, que invita a los adultos a reencontrarse con experiencias lúdicas, pero elevadas con tecnología y diseño contemporáneo.

Los boletos están disponibles en Ticketplus y en la taquilla del evento.

