Lucasfilm lanza final en galés para ‘Star Wars: Una Nueva Esperanza’

La productora Lucasfilm anunció la primera versión oficial en galés de Star Wars: Una Nueva Esperanza, un proyecto que introduce un nuevo final interpretado íntegramente en ese idioma casi cinco décadas después del estreno del clásico de 1977.

La iniciativa, desarrollada junto a Disney, la cadena galesa S4C y Creative Wales, forma parte de las celebraciones previstas para el 50 aniversario de la película en 2027 y ofrece al público una reinterpretación completa de los diálogos, incluyendo los momentos finales del filme.

La historia, el montaje y la música permanecen sin cambios, pero la producción incorpora un elenco de voces galesas que asumen los papeles icónicos de la saga.

Osian Morgan interpreta a Luke Skywalker, mientras Matthew Rhys da voz a Han Solo, Aimee-Ffion Edwards a la Princesa Leia y Rhys Ifans a Obi-Wan Kenobi. Mark Lewis Jones encarna a Darth Vader y Llŷr Ifans a C-3PO, en una adaptación que busca preservar el impacto emocional del original para una audiencia de habla galesa.

Lynwen Brennan, copresidenta de Lucasfilm y originaria de Pembrokeshire, destacó el valor cultural del proyecto y su conexión con la tradición narrativa de Gales. Star Wars: Gobaith Newydd se estrenará en S4C el 25 de diciembre de 2026.