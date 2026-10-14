Los reyes visitan Melilla tras defender la soberanía española de Ceuta ante Marruecos

Los reyes Felipe VI y Letizia llegaron este miércoles a Melilla luego de haber visitado la víspera Ceuta, el otro enclave español en el norte de África, donde defendieron la soberanía española sobre estos territorios reivindicados por Marruecos.

Al igual que en Ceuta, los monarcas fueron recibidos por una fervorosa multitud que los esperaba lanzando vítores y ondeando banderas de España, mostraron imágenes de la televisión pública.

Los reyes se acercaron para estrechar manos y tomarse fotos con las personas que llevaban horas esperando frente a la Asamblea de Melilla, sede del gobierno local, para darles la bienvenida.

El jefe de Estado no se había desplazado a estas ciudades autónomas desde su llegada al trono en 2014, y lo hace más de dos meses después de la irrupción a finales de julio de decenas de miles de migrantes en Ceuta desde Marruecos, una crisis migratoria que sigue afectando a ese enclave.

Ceuta y Melilla "son una parte irrenunciable" de España y "la soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables", afirmó Felipe VI en un discurso el martes en Ceuta.

España "tiene la voluntad y la responsabilidad de mantener una buena relación" con Rabat, lo cual exige "buena fe" por ambas partes, subrayó el rey, quien garantizo que el Estado español no va "a dejar solos ni indefensos" a los más de 80.000 ceutíes.

El último rey español que visitó estos enclaves fue Juan Carlos I, padre del actual monarca, en noviembre de 2007. Aquel viaje derivó en una crisis diplomática con Rabat.

Días antes de la actual visita, el rey de Marruecos, Mohamed VI, rechazó cualquier "presión" o "chantaje" sobre la cooperación con España y denunció la "instrumentalización" de la crisis migratoria.

Hasta el momento, Rabat no ha respondido oficialmente al desplazamiento de los reyes a las ciudades autónomas, únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África.

En Melilla, los reyes tienen previsto reunirse con las autoridades locales en la Asamblea de la ciudad, visitar una escuela y tener un encuentro con representantes de la sociedad civil, ante los cuales Felipe VI dará un discurso.