Los Rabanes encabezarán la fiesta por el centenario de San Francisco

La agrupación panameña Los Rabanes vive un momento cumbre, alternando entre grandes escenarios internacionales y celebraciones de gran relevancia nacional. La banda, liderada por Emilio Regueira, se prepara para encender el escenario local tras confirmarse su participación estelar en una de las conmemoraciones más importantes de la capital.

La Junta Comunal de San Francisco anunció oficialmente que Los Rabanes serán los artistas principales invitados a la celebración de los cien años de fundación del corregimiento.

La gran fiesta se llevará a cabo este 8 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa, abarcando la Plaza de Banderas y las áreas verdes del recinto. La organización informó que los boletos para asistir a este evento ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Tickea.

Este anuncio en suelo patrio coincide con el impacto que la banda sigue logrando a nivel internacional. Fuentes internacionales destacaron que la canción de Los Rabanes, “Fiesta Mundial”, fue elegida el jingle oficial del programa especial para la gran final del certamen deportivo más importante del planeta. El tema acompañó a millones de televidentes a lo largo de Estados Unidos y Puerto Rico durante el cierre del Mundial, demostrando una vez más que la propuesta musical panameña trasciende fronteras con total éxito.

A la par de estos logros, los intérpretes continúan sumando fechas en el Caribe como parte de su gira Turismo Interno en PR. La agrupación comunicó a sus seguidores que su próximo compromiso será este 2 de agosto en el 2nd Fest de Lago Villalba, en Toa Vaca, Puerto Rico, reafirmando el cariño de la audiencia de la isla, que los califica como “los panameños más boricuas”, antes de su esperado regreso para la fiesta de San Francisco.