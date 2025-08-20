$!Los Premios Juventud llegan con 231 nominados de lujo

Panamá se prepara para recibir los Premios Juventud 2025, que se celebrarán por primera vez en el país el 25 de septiembre en el Centro de Convenciones en Amador (Antiguo Figali). El evento, transmitido en vivo por Univisión, UniMás, Galavisión, ViX y Telemetro, llega con el lema “Evolucionando al ritmo de la música”.

Entre los artistas más nominados destacan Bad Bunny y Danny Ocean con seis candidaturas cada uno, seguidos por Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, con cinco nominaciones.

El talento panameño también estará presente: Boza compite con su álbum “San Blas” en “Mejor Álbum Urbano” y junto a Elena Rose en “Mejor Canción Pop/Urbano” con la colaboración “Orión”; mientras que Sech está nominado con “Tranki, todo pasa”, en la misma categoría.

Esta edición cuenta con 41 categorías que incluyen música, creadores digitales y cultura popular, destacando “Artista del Año”, “Colaboración OMG”, Girl Power, Mejor Álbum Urbano y premios a creadores como Creator del Año, Podcast del Año y Stream que Nos Pegó.

Las votaciones del público estarán abiertas hasta el próximo 1 de septiembre en el sitio www.premiosjuventud.com. Este año, la identidad visual del evento se inspira en el tradicional arte de la mola del pueblo guna, reforzando el vínculo cultural con Panamá.

Además, con este histórico debut, los Premios Juventud consolidan al país como un escenario internacional para la música latina y el talento emergente.