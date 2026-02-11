Cultura

Lo más esperado en el cine

El cine panameño sigue creciendo con historias infantiles, suspenso, drama y comedia que estrena en el mes de febrero

Lo más esperado en el cine
ML | El actor Chris Hemsworth le da vida a un ladrón de élite que planea su retiro.
Lo más esperado en el cine
ML | Los actores Margot Robbie y Jacob Elordi son los protagonistas de esta nueva entrega.
Redacción
11 de febrero de 2026
Dará un último golpe criminal
Redefinen un clásico de amor

Este 12 de febrero, los cines de Panamá recibirán la esperada y audaz reinterpretación de “Cumbres Borrascosas”, dirigida por la visionaria Emerald Fennell. Esta versión promete transformar el romance gótico de Emily Brontë en una experiencia cinematográfica épica para la Generación Z, donde la pasión de sus protagonistas evoluciona de lo romántico a lo tóxico entre paisajes de lujo y locura. La película está encabezada por el dúo del momento: Margot Robbie, como la tempestuosa Cathy y Jacob Elordi, en el papel del vengativo Heathcliff. Bajo la lente de Fennell, esta adaptación no pretende ser una copia fiel del libro de 1847, sino una obra de arte provocadora.

  • $!Lo más esperado en el cine
  • $!Lo más esperado en el cine
Tags:
Cine
|
Silent Hill
|
Arco
|
estrenos del cine
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR