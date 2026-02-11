$!Lo más esperado en el cine

Este 12 de febrero, los cines de Panamá recibirán la esperada y audaz reinterpretación de “Cumbres Borrascosas”, dirigida por la visionaria Emerald Fennell. Esta versión promete transformar el romance gótico de Emily Brontë en una experiencia cinematográfica épica para la Generación Z, donde la pasión de sus protagonistas evoluciona de lo romántico a lo tóxico entre paisajes de lujo y locura. La película está encabezada por el dúo del momento: Margot Robbie, como la tempestuosa Cathy y Jacob Elordi, en el papel del vengativo Heathcliff. Bajo la lente de Fennell, esta adaptación no pretende ser una copia fiel del libro de 1847, sino una obra de arte provocadora.