Llevará sus ‘Power Ballads’ al teatro

El Teatro Nacional se prepara para recibir este 26 de septiembre, a las 8:00 de la noche, el concierto “Power Ballads’ Vol. 1”, un espectáculo liderado por la cantante panameña Ingrid De Ycaza.

La artista expresó su emoción al presentarse por primera vez en este escenario con un show bajo su propio nombre, un proyecto que asegura soñaba desde hace mucho tiempo y que representa un privilegio en su carrera. Además, adelantó que este será el primero de varios volúmenes

Para De Ycaza, esta propuesta es un homenaje a las baladas de rock que marcaron su infancia y la inspiraron a convertirse en artista, con un repertorio que incluye clásicos de bandas como Chicago, Bryan Adams, Bon Jovi y Roxette.

La selección final reúne más de veinte temas, entre versiones completas y “medleys” que permitirán abarcar la mayor cantidad posible de éxitos sin perder su esencia.

Por su parte, César Robles, representante del Teatro Nacional, resaltó la importancia de incluir espectáculos como este en la programación anual, que busca mantener una oferta diversa y enriquecedora con propuestas que van desde el folclor y la lírica hasta el teatro musical y los géneros modernos.