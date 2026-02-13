Llega el ‘fenómeno therians’

La creciente subcultura de los therians llegó a Panamá. Se ha convocado a una reunión para el próximo 25 de febrero en el Parque Omar, a las 5:00 p.m., donde jóvenes y entusiastas de esta identidad buscarán compartir sus experiencias.

Este movimiento, que ha ganado una visibilidad sin precedentes gracias a plataformas como TikTok e Instagram, agrupa a personas que sienten una conexión interna, psicológica o espiritual con animales.

A diferencia de otras comunidades como los furries, los therians no basan su interés en personajes de ficción, sino en una identidad profunda con especies reales como lobos, zorros, perros o gatos.

Según se ha explicado, en este encuentro es probable observar el uso de máscaras, colas y la práctica de quadrobics (ejercicios en cuatro patas), elementos que sirven como herramientas de expresión para quienes sienten que su esencia se asemeja a la de un animal.

Los seguidores de este movimiento manifiestan que ser therian no implica una confusión con la realidad biológica; los participantes son conscientes de su condición humana, pero experimentan estados denominados shifts, donde perciben el mundo a través de instintos o sensaciones animales.