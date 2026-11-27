“Los Griegos en Panamá” es el nuevo libro de la historiadora Wendy Tribaldos Eisenmann que rescata por primera vez más de un siglo de historia y legado de la colectividad helénica en el istmo.

La obra, que combina documentos de archivos primarios internacionales con más de 130 entrevistas de historia oral, recorre la presencia griega desde la era colonial y el reclutamiento masivo para la construcción del Canal hasta la conformación de un árbol genealógico comunitario de las familias llegadas desde el Peloponeso, Grecia central, Creta y otras regiones.

La publicación, impulsada por Nikos Mamais y respaldada por la Comunidad Helénica Ortodoxa de Beneficencia de Panamá (CHOB), fue presentada en un acto celebrado en el Club Unión que incluyó un conversatorio y la bendición del arzobispo Iákovos, Metropolita de México y Exarca de Centroamérica y las Islas del Caribe. “Este esfuerzo nace de una premisa, la necesidad de rescatar del olvido las huellas de quienes, cruzando el océano, sembraron su cultura y religión en el istmo”, explicó la autora.

Durante el lanzamiento, el presidente de la CHOB, Panagiotis Lymberópulos, destacó el valor de esta memoria para el país y las nuevas generaciones.

“El libro nos recuerda que la identidad no se guarda como una pieza inmóvil. Se mantiene viva cuando los mayores cuentan, cuando los jóvenes preguntan, cuando las familias se reúnen y cuando la comunidad abre las puertas a sus vecinos. La herencia griega forma parte de la historia panameña”, afirmó el directivo.