Letras premiadas en la FIL

ML | La Gala Literaria Ricardo Miró se celebró en la Feria Internacional del Libro, donde se presentaron oficialmente las obras ganadoras del máximo galardón de las letras panameñas en su edición 2024.

El Ministerio de Cultura entregó los primeros 100 ejemplares impresos de cada género: Luna escarlata, de Édgar Soberón Torchia (Teatro); Así que el mar era esto, de Pedro Crenes Castro (Cuento); Los grandes dientes de la Caperucita, de Carlos Wynter Melo (Novela); Narrativa sobre identidades y espacios subalternos en Panamá, de Patricia Pizzurno (Ensayo); y En el lugar más lejano, de Eyra Harbar (Poesía).

La viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, destacó que estas publicaciones enriquecen las letras nacionales, fomentan el diálogo sobre identidad, historia y diversidad e impulsan el trabajo de los autores. La presentación en la FIL reafirmó el compromiso de difundir la literatura panameña y fortalecer su patrimonio cultural.