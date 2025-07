Lenny Tavárez se une a la Gira de Golf de Superestrellas en España

La estrella del género urbano latino, Lenny Tavárez, hizo una destacada aparición en el torneo LIV Golf en Andalucía, España, donde compartió con un grupo élite de talentos mundiales del golf. Esta es la segunda vez que Lenny participa en un torneo global LIV Golf Pro-AM.

El artista puertorriqueño, certificado con múltiples discos de platino, salió al campo junto a algunas de las figuras más reconocidas del golf, incluyendo a Brooks Koepka, cinco veces campeón de torneos majors con 21 victorias profesionales,

Además, estuvo con Graeme McDowell, ex campeón del U.S. Open y figura destacada de la Ryder Cup. Asimismo, tuvo la oportunidad de interactuar con Jon Rahm, fenómeno español y ganador tanto del Masters como del U.S. Open, y con Sergio García, campeón del Masters 2017 y poseedor del récord de más puntos obtenidos por un jugador europeo en la Ryder Cup.

El evento formó parte de LIV Golf, una liga global de golf conocida por reinventar el deporte con un formato más dinámico y centrado en el entretenimiento. Desde su lanzamiento, LIV se ha convertido rápidamente en una de las plataformas más destacadas y comentadas del golf, atrayendo talento de élite, audiencias internacionales y momentos de conexión entre la cultura pop y la música.