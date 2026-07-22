Lectura, descanso y menos estrés: La fórmula para un cerebro sano y activo

En conmemoración del Día Mundial del Cerebro, la Dra. Vanessa Flores, psiquiatra de la Policlínica “Don Alejandro De La Guardia Hijo” de Betania, compartió recomendaciones para mantener una mente sana y fortalecer las funciones cognitivas a lo largo de la vida.

La especialista destacó la importancia de dormir adecuadamente, llevar una alimentación balanceada, realizar actividad física con regularidad, fomentar la interacción social y practicar ejercicios mentales de estimulación.

Asimismo, señaló que la lectura diaria constituye una herramienta valiosa para potenciar la concentración, la imaginación, el análisis y la memoria. Además, recomendó controlar el estrés crónico, cuyo impacto prolongado puede perjudicar el rendimiento cerebral.

Finalmente, la Dra. Flores recordó que cuidar la salud cerebral es una inversión para el presente y el futuro, por lo que adoptar hábitos saludables desde temprana edad contribuye a una mejor calidad de vida y bienestar integral.