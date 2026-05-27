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Leafsinc impulsa el reciclaje y la sostenibilidad

Sumario

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Leafsinc impulsa el reciclaje y la sostenibilidad
CORTESÍA | El equipo completo de La empresa panameña Leafsinc durante la celebración del tercer aniversario de Ecospot en Multiplaza.
Leafsinc impulsa el reciclaje y la sostenibilidad
ML | Centro de sostenibilidad.
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Leafsinc impulsa el reciclaje y la sostenibilidad
Cortesía | Visitan el museo de Leafsinc.
Leafsinc impulsa el reciclaje y la sostenibilidad
CORTESÍA | Personas en el aniversario.
Maribel Salomón
27 de mayo de 2026

La empresa panameña Leafsinc, desde 2016, continúa consolidándose como una de las iniciativas privadas que apuesta por la sostenibilidad y la educación ambiental en el país, promoviendo proyectos enfocados en el reciclaje, la gestión integral de residuos y la creación de una mayor conciencia ecológica en la población.

Durante los últimos años, la organización ha trabajado en distintas actividades ambientales como jornadas de limpieza de playas, reforestaciones y campañas educativas dirigidas a niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de incentivar hábitos responsables y una mejor relación con el medio ambiente.

La ejecutiva de Leafsinc, Anabel Arroyo, explicó que uno de los principales retos ha sido cambiar la percepción de las personas sobre el reciclaje y demostrar que pequeñas acciones pueden generar grandes impactos en la conservación del entorno.

“Queremos que las personas comprendan que el reciclaje no solamente es separar residuos, sino también aprender a consumir de forma responsable y ser más conscientes del impacto que generamos”, expresó Arroyo.

La empresa mantiene centros de acopio con Novey y el EcoSpot en Multiplaza donde los ciudadanos pueden llevar distintos tipos de materiales reciclables, entre ellos: electrónicos, electrodomésticos, bombillos, hojalata, aceite usado, plásticos y otros residuos valorizables, siempre que estén limpios, secos y separados correctamente.

Según Arroyo, la iniciativa busca “que el reciclaje sea accesible para todos. Queremos que desde los niños hasta las personas mayores puedan participar y entender la importancia de cuidar el ambiente”, añadió.

Además de fomentar la separación correcta de los residuos, Leafsinc también impulsa la educación ambiental como una herramienta clave para reducir la contaminación y promover ciudades más limpias y sostenibles.

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Tres años de aniversario apoyando el reciclaje

ml | El centro de sostenibilidad y reciclaje EcoSpot, creado por Leafsinc, celebró hace poco sus tres años operando en Panamá, tras su inauguración en febrero de 2023. Para visitar sus instalaciones, ubicadas en el primer nivel o el drive-thru en los estacionamientos de Multiplaza, deben tener en cuenta sus horarios de atención al público que son: de lunes a sábado de 10:00 a.m., a 7:00 p.m.; y domingos de 11:00 a.m., a 6:00 p.m.

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Toneladas anuales recicla la empresa junto a sus aliados.
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