$!Leafsinc impulsa el reciclaje y la sostenibilidad

La empresa panameña Leafsinc, desde 2016, continúa consolidándose como una de las iniciativas privadas que apuesta por la sostenibilidad y la educación ambiental en el país, promoviendo proyectos enfocados en el reciclaje, la gestión integral de residuos y la creación de una mayor conciencia ecológica en la población.Durante los últimos años, la organización ha trabajado en distintas actividades ambientales como jornadas de limpieza de playas, reforestaciones y campañas educativas dirigidas a niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de incentivar hábitos responsables y una mejor relación con el medio ambiente.La ejecutiva de Leafsinc, Anabel Arroyo, explicó que uno de los principales retos ha sido cambiar la percepción de las personas sobre el reciclaje y demostrar que pequeñas acciones pueden generar grandes impactos en la conservación del entorno.'Queremos que las personas comprendan que el reciclaje no solamente es separar residuos, sino también aprender a consumir de forma responsable y ser más conscientes del impacto que generamos', expresó Arroyo.La empresa mantiene centros de acopio con Novey y el EcoSpot en Multiplaza donde los ciudadanos pueden llevar distintos tipos de materiales reciclables, entre ellos: electrónicos, electrodomésticos, bombillos, hojalata, aceite usado, plásticos y otros residuos valorizables, siempre que estén limpios, secos y separados correctamente.Según Arroyo, la iniciativa busca 'que el reciclaje sea accesible para todos. Queremos que desde los niños hasta las personas mayores puedan participar y entender la importancia de cuidar el ambiente', añadió.Además de fomentar la separación correcta de los residuos, Leafsinc también impulsa la educación ambiental como una herramienta clave para reducir la contaminación y promover ciudades más limpias y sostenibles.