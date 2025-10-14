Latin Grammys anuncian show con Carín León, Pepe Aguilar, Aitana, DannyLux y Gloria Estefan

La Academia Latina de la Grabación (LARAS), anunció el primer grupo de artistas que se presentarán en la edición número 26 del Grammy Latino, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Entre los confirmados figuran Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte, junto al homenajeado Raphael, Persona del Año 2025.

La lista de intérpretes reúne a varios de los nominados más destacados de esta edición. Aguilar compite en la categoría de Mejor Álbum Ranchero/Mariachi; Aitana suma dos nominaciones, incluyendo Mejor Álbum de Pop Contemporáneo; Cornejo y DannyLux figuran en Música Mexicana Contemporánea.

Estefan aspira al Álbum del Año y Álbum Tropical Tradicional; Kakalo y León destacan en Canción Regional; Liniker lidera con seis nominaciones, entre ellas Grabación y Canción del Año; Morat compite en Pop/Rock; y Los Tigres del Norte en Música Norteña.

Raphael, reconocido por más de seis décadas de trayectoria artística, será homenajeado como embajador global de la música latina.

La ceremonia será transmitida en vivo por TelevisaUnivision a partir de las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Centro), con una antesala desde las 7 p.m. ET/PT (6 p.m. Centro). La Premiere del Latin Grammy, donde se entregan la mayoría de los galardones, se realizará previamente.