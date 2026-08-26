Latin American Fashion Week presenta su campaña oficial y prepara una nueva edición en Panamá

El Latin American Fashion Week presentó ayer su campaña para la edición 2026, una propuesta que se desarrolla bajo el ecosistema de Coclé Fashion Week y que busca posicionar a Panamá como un referente de la moda latinoamericana y mundial.

Para la campaña oficial de este año fueron seleccionadas como imagen la modelo panameña Giosue Cozzarelli y la presentadora de televisión Mónica Díaz, quienes encabezan la propuesta visual de esta nueva edición del evento.

La actividad se llevará a cabo del 17 al 20 de septiembre y reunirá a diseñadores nacionales e internacionales consolidados, además de jóvenes talentos provenientes de la Universidad de Panamá y la Universidad Ganexa, quienes tendrán la oportunidad de mostrar sus propuestas ante el público.

Max Morrell, director creativo de esta plataforma de moda, destacó que: “Por segundo año consecutivo estamos elevando nuestra marca Latin American Fashion Week, ya que con esto ponemos a Panamá en la palestra de la moda latinoamericana y mundial, que ha sido nuestro objetivo”.

De acuerdo con Morrell, entre los diseñadores que participarán en esta edición figuran Jaime Luna, Roberto Ford y Alex Adames, junto con una representación de diseñadores emergentes a quienes la organización ha abierto espacios para presentar sus creaciones y proyectar su talento.

Asimismo, indicó que “la agenda también contará con participación internacional, con la presencia de los artistas puertorriqueños Juan Carlos Collazo y Joseph Da Ponte, quienes se sumarán a la propuesta de esta edición”.

Morrell resaltó además la importancia de brindar oportunidades a nuevos talentos de la industria, al tiempo que se consolida una plataforma que permita conectar a diseñadores nacionales con figuras y propuestas provenientes de otros países.