Latin American Fashion Week 2026 concluyó con éxito su edición en Panamá

Con gran éxito se llevó a cabo una nueva edición de Latin American Fashion Week 2026, una plataforma que continúa consolidándose como uno de los encuentros de moda, arte y cultura con mayor proyección en Panamá.

La programación se desarrolló en tres importantes escenarios: Hotel Coclé, en Penonomé, provincia de Coclé; Diva Rooftop, en Downtown Amador, Ciudad de Panamá; y el Hotel Dann Carlton, en Ciudad de Panamá, donde su área de piscina sirvió como escenario para el cierre de las pasarelas.

Durante varios días, el evento reunió a más de 20 diseñadores nacionales e internacionales, quienes presentaron sus propuestas ante invitados, profesionales de la industria, medios de comunicación y amantes de la moda.

Entre los nombres internacionales y nacionales que destacaron durante esta edición estuvieron Efraín Flores, de Venezuela; Juan Carlos Collazo y Ed Aponte, de Puerto Rico; y Christian Martino, de Panamá, junto a una amplia representación de diseñadores y marcas que enriquecieron la programación con propuestas diversas y contemporáneas.

De acuerdo a su director creativo, Max Morrell el “Latin American Fashion Week continúa creciendo en reconocimiento y prestigio, convirtiéndose en un punto de encuentro para creativos, diseñadores, modelos y profesionales vinculados a la industria. Su propuesta trasciende las pasarelas al integrar moda, arte, identidad y cultura, proyectando la esencia panameña ante una audiencia nacional e internacional”.

Igualmente Morrel señaló que “uno de los principales objetivos de la edición 2026 fue también abrir espacios para las nuevas generaciones de diseñadores, brindando la oportunidad a jóvenes talentos emergentes provenientes de distintas universidades del país, entre ellas la Universidad de Panamá y otros centros de formación superior, para presentar sus primeras colecciones y tener contacto directo con una plataforma profesional de moda”.