Las tendencias del diseño navideño para este 2025

“La luz cálida es un complemento que permite fusionar todos los elementos y hacer que los adornos de la decoración resalten”, Cobo.

El diseñador de eventos y paisajismo Randy Cobo reveló las claves para una decoración navideña espectacular para esta temporada.

Explica que, si bien el rojo tradicional se mantiene como una colorimetría infalible y “fuerte” año tras año, la principal tendencia para 2025 es la “Ralph Lauren”. Esta tendencia aboga por un estilo minimalista y sutil, marcado por tonos cálidos y, de manera crucial, una iluminación muy discreta para crear ambientes de tranquilidad y elegancia.

Cobo también destaca que los tonos clásicos están evolucionando. El verde aceituna está ganando gran fuerza en el diseño de árboles, y su fusión con el dorado en diferentes gamas de brillo resulta en una combinación maravillosa. El secreto para que esta dupla brille es la iluminación: el diseñador insiste en utilizar luces cálidas (amarillas). La luz blanca LED, según Cobo, disminuye la belleza y el detalle de los adornos, mientras que la luz amarilla permite observar plenamente el patrón de diseño y la fusión de los elementos decorativos.

Otra clave de esta temporada es el auge de los maxi accesorios. Olvídese de los adornos diminutos; la tendencia son las estrellas y esferas en tamaños gigantes y protuberantes. Además, las flores (rojas intensas, vino o en diferentes intensidades) son un elemento fundamental que añade una capa de sofisticación. Cobo aconseja a sus clientes no limitarse a un solo tono, sino jugar con las distintas intensidades de un color para que el diseño tenga un mayor atractivo visual. Su consejo de oro para el diseño de espacios, como recepciones, es mantener los arreglos bajos y utilizar elementos escarchados que brillen con la luz natural, permitiendo que la atención se centre en la decoración sin obstruir la vista ni la interacción.