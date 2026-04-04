Las Tablas ya tiene a su representante para a Miss Universe Panamá 2026

El concurso Nacional de la belleza, Miss Universe Panamá / Señorita Panamá, formaliza la extensión de su franquicia a Miss Universe Las Tablas, con el objetivo de continuar fortaleciendo su misión, basada en la representación de regiones turísticas de gran relevancia para el país.

En un comunicado, la organización de este concurso presentó a Isabella Kristina Núñez Cedeño, como la candidata oficial de Las Tablas para la próxima edición del Miss Universe Panamá 2026.

La joven nacida el 18 de mayo de 2006, fue criada en la ciudad de Las Tablas; con una firmeza en sus raíces, segura de su propósito y dotada de una presencia que cautiva desde el primer instante, recalca el escrito.

“Con el respaldo de su pueblo y la responsabilidad de portar un título que exige excelencia, Isabella se alza como un nuevo símbolo de elegancia, lista para conquistar el universo con la fuerza de su historia y el brillo de su esencia”.

A partir de este momento, el certamen regional Miss Universe Las Tablas abre oficialmente sus postulaciones para todas aquellas jóvenes que deseen aspirar a este título, rumbo al Miss Universe Panamá 2027.