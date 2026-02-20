Cultura

Las fincas agroturísticas integran educación, diversión y naturaleza

Entre montañas, cultivos y granjas interactivas, diversas fincas ofrecen actividades educativas, recreativas y de aventura para toda la familia, consolidándose como una alternativa ideal para fines de semana, giras escolares y celebraciones

@lagranjadealicia.pty | Gira escolar en La Granja de Alicia.
@lagranjadealicia.pty | Gira escolar en La Granja de Alicia.
@lagranjademaicol | Una niña acariciando un caballo.
@lagranjademaicol | Una niña acariciando un caballo.
@elparaisopa | Junta de embarra en finca El Paraíso.
@elparaisopa | Junta de embarra en finca El Paraíso.
ML | Acarician un emú.
ML | Acarician un emú.
ML | Mirador hacia la ciudad.
ML | Mirador hacia la ciudad.
ML | El sendero ImaForest.
ML | El sendero ImaForest.
Maribel Salomón
20 de febrero de 2026

El agroturismo continúa posicionándose como una de las experiencias preferidas para quienes desean desconectarse de la ciudad y reconectar con la naturaleza sin salir del país.

Edgardo Trejos, propietario de la Finca Agroturística El Paraíso, ubicada en El Cacao de Capira, en Panamá Oeste, explicó que el lugar está rodeado de vegetación, senderos naturales y cultivos de café y naranja. “La experiencia incluye caminatas guiadas, acceso a miradores naturales y recorridos para conocer la producción agrícola”, expresó el dueño.

Además, Trejos agregó que la finca ofrece pasadía que incluye almuerzo típico, con precios que están entre $25 y $35 por persona, dependiendo del paquete. Para quienes desean una experiencia más completa, cuentan con estadías de dos días y una noche, desde $60 por persona.

También en Capira se encuentra La Granja de Alicia, una granja interactiva diseñada para el contacto directo con animales de finca. Durante los recorridos guiados, los visitantes pueden alimentar y conocer más de diez especies, entre ellas caballos, ponis, cabras, ovejas, vacas y aves de corral. El espacio cuenta con juegos al aire libre, zonas para fotografías, paseos a caballo y espacios para cumpleaños y eventos. La propuesta que brinda es educativa y vivencial, para enseñar sobre el cuidado animal y la vida rural. Las tarifas inician desde $8 por niño y de $10 a $12 por adulto, dependiendo del paquete y las actividades adicionales.

Otra alternativa es La Granja de Maicol, un espacio educativo y recreativo que recibe a grupos escolares y familias. Allí, los niños interactúan con gallinas ponedoras, conejos, cabras, ponis, mini pigs y ovejas, mientras aprenden sobre cultivos como maíz, yuca, piña, pepino y saril.

La experiencia en La Granja de Maicol incluye recorrido guiado, juegos al aire libre, uso de salón techado, estacionamientos y áreas verdes para picnic. Sus precios están por edad: niños pagan $4; adultos $16; jubilados $3; niños con condición especial $2; y bebés de 0 a 11 meses no pagan. El enfoque de este lugar está en fomentar el respeto por la naturaleza y el trabajo en equipo en un entorno seguro.

Estas fincas demuestran que el agroturismo en Panamá se trata de experiencias que integran aprendizaje, recreación y contacto con la tierra y animales.

Conexión con la naturaleza

ml | En las montañas de Cerro Azul, a unos 45 minutos de la ciudad, se encuentra la Finca Conejo Pintado, que combina granja, senderismo y más. Los pasadías suelen tener un costo entre $10 y $20 por persona. Además, el lugar alberga más de 20 especies de animales como aves de corral, cabras, ponis y otras especies.

“Estamos a 1 hora y 20 de la ciudad dentro de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá en medio de la cordillera”, Edgardo Trejos.
El pulmón verde de la ciudad con flora y fauna

ml | El Parque Natural Metropolitano está ubicado en Ancón, en la Avenida Juan Pablo II final. Es un área protegida de 265 hectáreas de bosque tropical seco. Ofrece senderos con miradores a la ciudad, avistamiento de fauna como: monos, perezosos, aves y un mariposario, operando de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Las tarifas de entrada al parque son de: Adultos $2, niños y jubilados $1 y extranjeros desde $3.

Además, es indispensable llevar ropa ligera y cómoda, zapatillas para caminar, protector solar, repelente de insectos y agua. Se recomienda el uso de una mochila pequeña para cargar meriendas, cámara fotográfica y documentos personales. También ofrecen giras nocturnas, guiadas e interpretativas, pedagógicas y visitas autoguiadas.

Nuevo concepto de parques en el bosque

ml | El sendero Imaforest, ubicado en el segundo acceso de Woodlands en Panamá Pacífico, es un espacio gratuito y natural de 600 metros, abierto de 6:00 a.m. a 6:30 p.m., ideal para senderismo, observación de flora, fauna, y conexión con la naturaleza. Ofrece una experiencia interactiva, educativa, y avistamiento de aves.

La entrada al sendero es completamente gratis, y según los guías independientes que han visitado el lugar es recomendable usar ropa y zapatos cómodos para caminar, llevar agua y snacks, paraguas y repelentes.

El lugar no tiene guías turísticos en la zona; sin embargo, el Biomuseo realiza jornadas de giras guiadas que incluyen el transporte de ida y vuelta desde sus instalaciones.

Tags:
naturaleza
|
educación
|
Turismo
|
parques
|
Agroturismo
|
fincas
|
Panamá
|
