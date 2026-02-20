Las fincas agroturísticas integran educación, diversión y naturaleza

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El sendero Imaforest, ubicado en el segundo acceso de Woodlands en Panamá Pacífico, es un espacio gratuito y natural de 600 metros, abierto de 6:00 a.m. a 6:30 p.m., ideal para senderismo, observación de flora, fauna, y conexión con la naturaleza. Ofrece una experiencia interactiva, educativa, y avistamiento de aves. La entrada al sendero es completamente gratis, y según los guías independientes que han visitado el lugar es recomendable usar ropa y zapatos cómodos para caminar, llevar agua y snacks, paraguas y repelentes.El lugar no tiene guías turísticos en la zona; sin embargo, el Biomuseo realiza jornadas de giras guiadas que incluyen el transporte de ida y vuelta desde sus instalaciones.