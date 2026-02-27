Las Filipinas, el salto que revela la grandeza natural del área de Sorá

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Para llegar, debe tomar la carretera Panamericana con dirección a Bejuco; una vez allí, tome la calle ubicada detrás del restaurante Pío Pío y siga hasta Sorá. Desde ese punto, deberá abordar un transporte 4×4 que lo dejará a unos 50 metros de la entrada del sendero. Para quienes deseen conocer el Salto Las Filipinas, la entrada tiene un costo de $2.00 si se realiza la visita por cuenta propia. También existe la opción de un tour por $30.00, que incluye el ingreso al lugar y el transporte desde Sorá.