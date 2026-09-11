Las fiestas góticas llegan a la ciudad

M. SALOMÓN | Este 12 de septiembre se realizará Bloody Dancefloor, una fiesta de música gótica que reunirá post-punk, darkwave, punk e industrial, con un set invitado de Slam Collective. La actividad será en Hangar 18, en Los Ángeles, Betania. La preventa tiene un costo de cinco dólares

La actividad forma parte de Infierno Gótico Tropical, una propuesta creada y organizada por Jamir Tuñón para reunir a seguidores de esta corriente y otras expresiones vinculadas a la cultura gótica. La iniciativa surgió en 2019, luego de que Tuñón viajara a Colombia un año antes y asistiera a un concierto con temática gótica. A partir de esa experiencia, junto a su amigo Xavier, organizó su primera fiesta en Panamá, a la que asistieron unas 25 personas. Posteriormente, colectivos como Slam Collective y Lógica Ciega se sumaron a las actividades.

Tuñón explicó que la escena alternativa sigue siendo pequeña y reúne distintas corrientes, entre ellas el goth, punk y metal. Sin embargo, destacó que contar con espacios dedicados al gótico representa algo nuevo y positivo para quienes llevan años vinculados a esta subcultura. También señaló que las fiestas reúnen a personas de distintas generaciones, desde jóvenes hasta quienes tienen 20 o 30 años dentro de la escena, creando un intercambio entre quienes disfrutan de los clásicos y las nuevas propuestas.

Sobre los prejuicios alrededor de esta cultura, Tuñón señaló que las tendencias de internet han contribuido a sexualizar la imagen de las mujeres góticas, reduciéndola únicamente a su apariencia. También mencionó que la vestimenta suele relacionarse con el satanismo, aunque, según explicó, lo gótico no está ligado por sí mismo a una ideología religiosa, sino que invita a cada persona a formar su propia conciencia y tomar sus decisiones.