Lo que comenzó hace un año y dos meses como un grupo de WhatsApp entre amigas que bromeaban sobre sus dolencias físicas hoy es “Las Chicas Malas de la Salsa”, una agrupación femenina de percusión integrada por cinco mujeres adultas que prenden el ambiente a punta de campana, bloque, maracas y güiro.

Conformadas por Joan Smith, Brenda Herbert, Jessica Stevens, Narielka Mendoza y Kira Morales, el grupo nació tras una sugerencia familiar que bautizó su espíritu resiliente: “Este grupo no se debe llamar Las Chicas de la Salsa, debe ser Las Chicas Malas de la Salsa, porque siempre andan con alguna dolencia”, recordó Smith.

A ritmo de salsa clásica y dura, con temas emblemáticos como La Ceiba y la Siguaraya de la Sonora Ponceña, estas mujeres han demostrado que los achaques de salud y la edad no son barrera para disfrutar la música y conectar con el público en espacios como Calle Latina y el Parking de la Salsa en Colón. “Querer es poder y la unión hace la fuerza, y la edad es solo un número”, afirmó Brenda Herbert, quien toca el bloque de percusión y asegura que la música se ha convertido en su mejor terapia antiestrés.

Más allá de los escenarios, la agrupación destaca por una hermandad basada en la empatía, la confianza y el respaldo de músicos y familiares que las guían en cada ensayo para perfeccionarse. “Este grupo se caracteriza por la unidad, el compañerismo, la empatía: el mal de una, el mal de todas; la alegría de una, la alegría de todas”, destacó Herbert, mientras que Jessica Stevens valoró el aprendizaje compartido pese a no tener formación musical previa: “A donde vamos siempre prendemos el ambiente; es un ambiente superlindo que a la gente le agrada”.