Lanzan la campaña “Cultura somos todos” para impulsar el Primer Plan Nacional de Culturas.

Con el propósito de invitar a la ciudadanía a ser parte activa en las políticas culturales del país, el Ministerio de Cultura presentó la campaña digital institucional “Cultura somos todos”, una estrategia diseñada para difundir y consolidar el Primer Plan Nacional de Culturas (2025–2032).

Este plan histórico se concibe como una política pública de Estado orientada a trascender administraciones gubernamentales. Su marco legal responde al mandato de la Ley General de Cultura (Ley 175 del 3 de noviembre de 2020), reconociendo la cultura como un derecho humano, un pilar de la identidad nacional y un motor clave para el desarrollo social y económico.

Entre sus principales ejes estratégicos, la iniciativa busca garantizar los derechos culturales de la población, potenciar las industrias creativas y descentralizar la inversión pública para asegurar que los programas lleguen a todas las comunidades, incluyendo a las poblaciones afrodescendientes y a los pueblos originarios.

Bajo la premisa de que la cultura es una construcción colectiva presente en la vida cotidiana, las tradiciones y la gastronomía de los panameños, el Ministerio de Cultura enfatizó que esta campaña busca posicionar la hoja de ruta cultural como un compromiso de alcance nacional donde el aporte ciudadano resultará fundamental.