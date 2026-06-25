La XXVII Caminata Familiar Susie Thayer será el 30 de agosto

El domingo 30 de agosto se realizará la XXVII Caminata Familiar Susie Thayer, organizada por Fundacáncer. La actividad iniciará a las 7:00 a.m., en la Cinta Costera y, de manera simultánea, en La Chorrera, Colón, Penonomé, David, Tolé, Chitré y Santiago.

Bajo el lema “Y tú, ¿por quién caminas?”, se espera la participación de sobrevivientes de cáncer, pacientes, familiares, amigos, voluntarios y empresas comprometidas con la recaudación de fondos, los cuales este año serán destinados a la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Oncológico Nacional (ION), mediante la adquisición de equipos de ventilación mecánica de alta tecnología.

“Cada año vemos cómo esta caminata moviliza a todo un país alrededor de una causa común. Gracias al apoyo de los participantes, patrocinadores y voluntarios, hemos logrado impulsar importantes proyectos en beneficio de los pacientes con cáncer. Esta nueva edición representa una oportunidad para seguir transformando solidaridad en acceso a mejores herramientas para la atención y recuperación de quienes más lo necesitan”, expresó Patricia Méndez Chiari, directora ejecutiva de Fundacáncer.

Por su parte, Fernando Motta, presidente de la Junta Directiva de Fundacáncer, destacó que el compromiso de la organización va mucho más allá de recaudar fondos, pues también buscan recordar la importancia de la prevención y de realizarse los exámenes a tiempo, debido a que un diagnóstico oportuno puede marcar una gran diferencia en la vida de una persona.

“Lamentablemente, cerca del 60% de los pacientes que llegan al Instituto Oncológico Nacional lo hacen cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas. Por eso seguimos trabajando para llevar este mensaje a más personas y contribuir a que cada vez más panameños tengan acceso a la detección temprana”, señaló Motta.

La realización simultánea de la caminata en ocho puntos del país permitirá que ciudadanos de distintas provincias se sumen a esta gran muestra de solidaridad, llevando un mismo mensaje de esperanza y apoyo a quienes enfrentan la enfermedad.

Las camisetas oficiales de la Caminata Familiar Susie Thayer estarán disponibles en puntos de venta permanentes como las oficinas de Fundacáncer, ubicadas en Costa del Este (edificio Financial Park, piso 15), y en la sede de la fundación dentro del Instituto Oncológico Nacional (ION). Además, a través de las redes sociales se anunciarán semanalmente jornadas especiales de venta en distintos centros comerciales y supermercados del país para facilitar la participación del público.

Para más información o para la compra de camisetas en línea, puede ingresar al sitio web www.fundacancerpanama.org o seguir las redes sociales de la organización en @fundacancerpanama.