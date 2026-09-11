La tuna se vuelve tendencia

Lo que comenzó como un particular tutorial de vida compartido por una creadora de contenido en redes sociales terminó convirtiéndose en una inesperada guerra de marketing entre marcas y negocios de alimentos.

En el video, la joven mostró cómo preparaba una receta con tuna en frasco de vidrio, además de otros ingredientes. La particular presentación del producto llamó la atención de los usuarios y rápidamente generó una ola de comentarios, memes y hasta debates sobre costumbres y estilos de vida.

El fenómeno no pasó desapercibido para las empresas, que comenzaron a aprovechar la conversación para promocionar sus propios productos. Algunas marcas hicieron publicaciones en tono jocoso, mostrando sus tunas en lata y jugando con la idea de que, si la de vidrio estaba “a otro nivel”, tocaba comprobarlo con lo que tenían disponible y muchas publicaron promociones.

La creatividad también se trasladó a los memes. Entre las bromas que circularon en varias redes sociales de creadores de contenido y páginas de chistes apareció hasta la idea de un supuesto “bistec picado en vidrio”, llevando el chiste hacia otros productos.

A esto se sumaron comentarios de usuarios que recordaron que la tuna en frasco no es algo nuevo y que este tipo de presentación ya se comercializaba desde hace años. Otros aprovecharon para lanzar frases como “que tus problemas no sean la tuna”, mientras algunos señalaron que “el estatus social se nota en este video”.