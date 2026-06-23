La Torre Eiffel y el Louvre adelantan la hora de cierre por la ola de calor

La Torre Eiffel y el Louvre cerrarán más temprano debido a una ola de calor en Francia, informó la empresa operadora de la Dama de Hierro y la dirección del museo parisino.

Se trata de dos de los monumentos más visitados del mundo.

Francia sufre una intensa ola de calor, con temperaturas que alcanzan los 40° en algunas zonas.

Esta situación obligó a otro lugar muy frecuentado, el Monte Saint Michel (oeste), a aconsejar a los turistas que pospongan la visita.

Otros museos, sobre todo en Lyon (centro) o Nantes (oeste), ofrecen acceso gratuito para que las personas puedan refugiarse en su interior del calor.

La Torre Eiffel, que recibe cerca de 7 millones de visitantes al año, de los cuales aproximadamente el 75 % son extranjeros, adelantó el martes su hora de cierre a las 16H00 (14H00 GMT), en vez de a las 00H45 (22H45 GMT) a las que suele cerrar en temporada alta.

“Nos vemos obligados a adaptarnos a las altas temperaturas; la prioridad es la seguridad de nuestros equipos y de nuestros visitantes”, explicó la empresa operadora del monumento SETE.

Esto significa que el último acceso para visitar el monumento será a las 12H15, y a las 13H30 para los restaurantes.

Este miércoles es “muy probable” que el monumento vuelva a cerrarse antes de la hora habitual, según SETE.

El Museo del Louvre cerrará sus puertas a las 16H00 en lugar de a las 18H00 de miércoles a sábado para hacer frente a la ola de calor, que dificulta “las condiciones de visita y de trabajo”, anunció el martes su dirección.

Con una superficie de 73.000 m², “su edificio histórico, aunque naturalmente resistente en algunas partes de su arquitectura, sigue siendo frágil y no está lo suficientemente adaptado al cambio climático”, explicó.

“Es al final del día cuando la acumulación de calor es mayor, acentuada por la densidad de visitantes”, según la dirección de la pinacoteca.

El museo, que recibe unos nueve millones de visitantes al año, adaptará “sus horarios y sus medidas en función de la evolución de la situación”, precisó.

Es la segunda ola de calor en Europa Occidental en menos de un mes.

Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica los fenómenos meteorológicos extremos, en particular los episodios de calor intenso.

Desde hace unos días, más del 90% de la población francesa está expuesta a un calor extremo y excepcional.

La noche del lunes, con 21,6 °C, fue la más cálida jamás registrada en Francia desde que en 1947 se comenzó a medir la temperatura, según el organismo meteorológico Météo-France.