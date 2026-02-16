Cultura

La tercera noche del Festival Carnavalístico cierra con un show de nivel internacional

Redacción Web
16 de febrero de 2026

La tercera jornada del Festival Carnavalístico atrajo a miles de personas que disfrutaron de un espectáculo de nivel internacional, informó la Alcaldía de Panamá.

Uno de los momentos más llamativos fue la presentación del artista nacional Bugaman con su show “La Misa”, una puesta en escena explosiva que puso a todo el público a cantar, saltar y corear cada uno de sus temas.

Familias, jóvenes y visitantes llenaron el recinto para disfrutar de una experiencia musical en un ambiente festivo, seguro y organizado, consolidando así al Festival Carnavalístico como uno de los eventos más concurridos de la temporada.

