La Sinfónica lleva su repertorio a provincias

El paisaje sonoro de Panamá se transforma este mes con el despliegue de la Orquesta Sinfónica Nacional, que traslada su prestigio desde los grandes teatros hacia las plazas y templos del interior.

El recorrido, enmarcado en el programa Verano Vibra Panamá, retoma su pulso este 21 de enero en la histórica Iglesia Santa Librada de Las Tablas. A partir de allí, la música avanzará hacia Veraguas el 22 de enero, Chiriquí los días 23 y 24, para luego retornar a la capital el 27 y culminar el 28 de enero en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

Bajo la dirección del maestro Ricardo Risco, los 67 músicos de la institución interpretarán una selección que equilibra la tradición académica con la esencia de compositores latinoamericanos.

El impacto de este proyecto radica en entender el acceso a las artes como una prioridad social. Gianni Bianchini, director Nacional de Las Artes, reafirmó la importancia de esta descentralización cultural al señalar que “la cultura y el arte no son un lujo, son un derecho que ponemos al alcance de todos los ciudadanos dentro del territorio nacional”.