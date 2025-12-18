La Senacyt premia el ingenio e innovación

En el evento “#PanamáInnova”, la Senacyt anunció a los ganadores de la convocatoria 2025, donde 42 proyectos de sectores como salud, agroindustria y energía fueron seleccionados por su potencial transformador.

Con un récord de 369 propuestas recibidas, el país demuestra que el talento local está listo para competir globalmente, integrando ciencia y tecnología para crear empleos y soluciones reales que impactan las vidas.

Además, junto a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), se lanzó el Premio Nacional a la Innovación Empresarial, que este año se encamina a sus dos décadas de historia.

Bajo el lema “La ciencia que emprende es innovación que impacta”, el certamen busca reconocer a empresas establecidas y startups que se atreven a pensar diferente para impulsar la sostenibilidad y la competitividad de nuestra economía.

El premio incluye categorías especiales como “Empresaria del Año”, para visibilizar el liderazgo femenino en la ciencia. La convocatoria estará abierta hasta el 26 de enero de 2026 a través de los sitios web de Senacyt o la CCIAP.